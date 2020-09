Iago Falque dal Torino in prestito al Benevento (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, - Torino, 29 SET - Nuovo prestito per Iago Falque che, dopo la parentesi Genoa, passa a titolo termporaneo dal Torino al Benevento. A ufficializzare l'operazione, nell'aria ormai da alcuni ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 29 settembre 2020) ANSA, -, 29 SET - Nuovoperche, dopo la parentesi Genoa, passa a titolo termporaneo dalal. A ufficializzare l'operazione, nell'aria ormai da alcuni ...

bncalcio : ?? BENVENUTO IAGO ?? ???? #BENVENUTOIAGO #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficia… - DiMarzio : #Benevento, ecco Iago Falque: stasera l'arrivo in città - TMit_news : ???? #DoneDeal Arriva attraverso il sito della @SerieA l'ufficialità del prestito di Iago #Falque dal #Torino al… - TorinoFCClub : RT @marcoburdisso: Sinceramente non capisco perché il Torino continui a dare Iago Falque in prestito. O lo si tiene o lo si vende. Cosa pen… - JosefMariniello : RT @bncalcio: ?? BENVENUTO IAGO ?? ???? #BENVENUTOIAGO #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale ???? htt… -