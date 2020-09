GF Vip | Francesco Oppini in lacrime ricorda la fidanzata scomparsa | “Lei era vita”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Momento altamente emozionante perdurante il Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti, infatti, è stato chiamato a raccontare alcuni momenti estremamente delicati della sua vita, entrambi segnati da un’incidente stradale: in un caso riguardava proprio sua madre, nell’altro una donna da lui molto amata e che non è sopravvissuta. La linea della vita dial GF Vip Di lui, sinora, se ne è parlato soprattutto in relazione alla mamma “ingombrante” Alba Parietti. Il suo ingresso nella Casa è stato accompagnato proprio dalla madre e dalla sua polemica con Patrizia De Blanck; in più, questo ha portato anche a riempire le pagine di un litigio tra la Parietti e il padre di, Franco ...