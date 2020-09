Focolaio al Genoa, Galli: “O è successo qualcosa in laboratorio o calciatori sono stati ammassati a una festa. Vicenda così mi lascia perplesso” (Di martedì 29 settembre 2020) “Che un intero gruppo si positivizzi a distanza di pochi giorni dal precedente test, tutto quanto insieme, con questa numerosità rispetto all’entità complessiva del gruppo, è qualche cosa che, finché non la vedo confermata, mi lascia dubbioso”. Così Massimo Galli, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha commentato la Vicenda dei positivi tra i calciatori e lo staff del Genoa, parlando a margine della presentazione del suo nuovo screening a tappeto a Sordio (Lodi). “Finché non vedo i test di conferma, la mia ipotesi personale è che sia successo qualcosa in laboratorio. O altrimenti c’è stato un super–spreader e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) “Che un intero gruppo si positivizzi a distanza di pochi giorni dal precedente test, tutto quanto insieme, con questa numerosità rispetto all’entità complessiva del gruppo, è qualche cosa che, finché non la vedo confermata, midubbioso”. Così Massimo, responsabile delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, ha commentato ladei positivi tra ie lo staff del, parlando a margine della presentazione del suo nuovo screening a tappeto a Sordio (Lodi). “Finché non vedo i test di conferma, la mia ipotesi personale è che siain. O altrimenti c’è stato un super–spreader e ...

