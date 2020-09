First Capital, informativa settimanale sull’acquisto di azioni proprie (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 21 ed il 25 settembre 2020 inclusi, ha acquistato 1.100 azioni proprie, pari allo 0,043% dell’attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 11,075 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 12.182,50 euro. Pertanto, al 28 settembre, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 23.748 azioni proprie, pari allo 0,930% del Capitale sociale. Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di, tra il 21 ed il 25 settembre 2020 inclusi, ha acquistato 1.100, pari allo 0,043% dell’attualee sociale, ad un prezzo medio unitario di 11,075 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 12.182,50 euro. Pertanto, al 28 settembre, essendo presenti altregià in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 23.748, pari allo 0,930% dele sociale.

