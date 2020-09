Covid, due infermieri positivi al San Giovanni Bosco: chiusi e poi riaperti due reparti (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: 'Misure drastiche. Si blocca la movida' 29 settembre 2020 Due infermieri dell'ospedale San Giovanni Bosco, uno in forza al reparto di Psichiatria e l'altro al ... Leggi su napolitoday (Di martedì 29 settembre 2020) Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: 'Misure drastiche. Si blocca la movida' 29 settembre 2020 Duedell'ospedale San, uno in forza al reparto di Psichiatria e l'altro al ...

NicolaPorro : Dopo #dpcm e conferenze stampa “venezuelane”, in autunno il #COVID?19 farà esplodere la crisi. Un massacro che alla… - chetempochefa : 'Per quanto riguarda il vaccino influenzale è molto importante farlo per due motivi: - i sintomi di covid 19 sono… - Adnkronos : Covid, 286 nuovi casi e due morti in Campania - MariaLuisaCiri1 : RT @ibeliveinmysoul: 'Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.' A.Einstein Don… - ibeliveinmysoul : 'Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.' A.Einstein… -