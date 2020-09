Covid-19, positivo un calciatore dell’Ascoli. E’ asintomatico (Di martedì 29 settembre 2020) L’Ascoli ha comunicato che un proprio tesserato è risultato positivo al tampone di controllo per il Covid-19 effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore è asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane, in ottemperanza al protocollo nazionale. «Nella giornata odierna – fa sapere il club – si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi». L'articolo Covid-19, positivo un calciatore dell’Ascoli. E’ asintomatico proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 settembre 2020) L’Ascoli ha comunicato che un proprio tesserato è risultatoal tampone di controllo per il-19 effettuato nella giornata di ieri. Ile resterà in isolamento per le prossime due settimane, in ottemperanza al protocollo nazionale. «Nella giornata odierna – fa sapere il club – si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi». L'articolo-19,undell’Ascoli. E’proviene da Alfredo Pedullà.

repubblica : Berlusconi ancora positivo al Covid: rinviato il processo Ruby Ter per legittimo impedimento - DiMarzio : #Sampdoria, #Keita positivo al Covid: è in isolamento - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Keita Balde positivo al Covid-19, è in isolamento L'attaccante ha sostenuto le visite con la Samp… - TeleCapriNews : Il sindaco di Nola positivo al Covid, lo ha annunciato con un post sui social: “Continuerà a lavorare da casa per i… - Assodispada : RT @5maggio2002: La spudoratezza dell'inviato tifoso del Napoli @marcoazzi66 di @repubblica che scrive di Napoli arrabbiato per il caso cov… -