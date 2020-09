Conte, “Inzaghi malato come me per il calcio. Mercato? Non vedo l’ora che finisca” (Di martedì 29 settembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Inter: “Inzaghi come me è malato per il calcio, i suoi ragazzi hanno dimostrato carattere”. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Benevento. Benevento-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte Nella prima parte della sua conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato della sfida contro il Benevento. “Mi aspetto una gara tosta. L’anno scorso hanno vinto la Serie B con tante giornate di anticipo. Inzaghi è stato un mio compagno, conosco cosa riesce a dare alla squadra. Sono Contento per lui e per come ha iniziato. I ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) Antonioin conferenza stampa alla vigilia di Benevento-Inter: “Inzaghime èper il, i suoi ragazzi hanno dimostrato carattere”. Il tecnico dell’Inter Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Benevento. Benevento-Inter, la conferenza stampa di AntonioNella prima parte della sua conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Antonioha parlato della sfida contro il Benevento. “Mi aspetto una gara tosta. L’anno scorso hanno vinto la Serie B con tante giornate di anticipo. Inzaghi è stato un mio compagno, conosco cosa riesce a dare alla squadra. Sononto per lui e perha iniziato. I ...

