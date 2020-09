Christina Aguilera svela a quale suo album è più legata | parla di Britney e poi avvisa | “Non mi metto a dieta”

Leggi su biccy

(Di martedì 29 settembre 2020) In occasione del suo comeback musicale con la colonna sonora di Mulan,ha concesso un’intervista a Cristina Manfredi per L’Officiel Italia. La popstar di Beautiful hato del concetto di bellezza e si è scagliata contro chi la voleva con una fisicità asciutta e stereotipata e le consigliava di mettersi a dieta. “Ognuno di noi è un individuo a sé e la gente ti giudica in base alle tue differenze, a ciò che ti rende unico, particolare. Devi accettare quella bellezza e al diavolo tutto il resto. La vera bellezza per me è l’abilità di conoscerti e proiettare ciò che sei in una luce inconfondibile. Non sempre carina, lontana dalla perfezione, però pura. … Io a dieta non mi ci, fatevene una ragione. Mi ...