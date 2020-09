Cecilia Rodriguez, ultimo scatto in bikini: toglie semplicemente il fiato FOTO (Di martedì 29 settembre 2020) Cecilia Rodriguez, ultimo scatto in bikini: toglie semplicemente il fiato. La sorella minore di Belen ha pubblicato uno scatto su Instagram che ha collezionato tantissimi likes Cecilia Rodriguez è diventata nota per essere la sorella di Belen, la showgirl argentina che ha fatto impazzire il mondo ma in particolar modo noi italiani. Quando ha partecipato … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 29 settembre 2020)inil. La sorella minore di Belen ha pubblicato unosu Instagram che ha collezionato tantissimi likesè diventata nota per essere la sorella di Belen, la showgirl argentina che ha fatto impazzire il mondo ma in particolar modo noi italiani. Quando ha partecipato … L'articolo proviene da YesLife.it.

Dory2503 : @leobisig Io penso che lei abbia un po’ “paura” perché c’è il fidanzato fuori, e anche lui è fidanzato... non è mic… - uarefireproof : RT @patrikcascino98: Ma vi ricordate quando al #GFVIP hanno fatto entrare Samara e Cecilia Rodriguez ha dato un pugno in testa a Malgioglio… - chiarafrolli : RT @patrikcascino98: Ma vi ricordate quando al #GFVIP hanno fatto entrare Samara e Cecilia Rodriguez ha dato un pugno in testa a Malgioglio… - frances21516934 : RT @patrikcascino98: Ma vi ricordate quando al #GFVIP hanno fatto entrare Samara e Cecilia Rodriguez ha dato un pugno in testa a Malgioglio… - patrikcascino98 : Ma vi ricordate quando al #GFVIP hanno fatto entrare Samara e Cecilia Rodriguez ha dato un pugno in testa a Malgiog… -