C’è un sistema di laghi salati su Marte: la scoperta è tutta italiana (Di martedì 29 settembre 2020) (Foto: Nasa)Un sistema idrico composto da tre laghi salati nascosti sotto la calotta di ghiaccio del Polo Sud di Marte rinvigorisce la speranza che sul Pianeta rosso ci siano (o ci siano state) forme di vita. La nuova scoperta è a firma tutta italiana, e sembra suggerire che l’acqua liquida nel sistema solare sia più diffusa di quanto credessimo. Sotto il Polo Sud Torniamo indietro di un paio di anni, al 2018. Un team italiano scopre che sotto i ghiacci del Polo Sud marziano c’è acqua liquida, probabilmente un lago salmastro del diametro di 20 chilometri, intrappolato a più di un chilometro sotto la superficie. Ebbene, c’è una piccola revisione da fare. Non ci sarebbe solo un lago nascosto ma ben tre. ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) (Foto: Nasa)Unidrico composto da trenascosti sotto la calotta di ghiaccio del Polo Sud dirinvigorisce la speranza che sul Pianeta rosso ci siano (o ci siano state) forme di vita. La nuovaè a firma, e sembra suggerire che l’acqua liquida nelsolare sia più diffusa di quanto credessimo. Sotto il Polo Sud Torniamo indietro di un paio di anni, al 2018. Un team italiano scopre che sotto i ghiacci del Polo Sud marziano c’è acqua liquida, probabilmente un lago salmastro del diametro di 20 chilometri, intrappolato a più di un chilometro sotto la superficie. Ebbene, c’è una piccola revisione da fare. Non ci sarebbe solo un lago nascosto ma ben tre. ...

borghi_claudio : @martina7718 Guardi che per mandare a casa un parlamentare che non la soddisfa (assenteista non vuol dir niente, mi… - FcknRckstar : @vitolongo12 Poi c'è sempre un discorso diverso, in USA hanno un sistema sanitario e giuridico molto diverso dal no… - MarceVann : RT @LupodiBrughiera: @semeraro_g @ValeMameli @RenatoSouvarine @CCKKI @M_Montigiani @Michele_Arnese @valy_s @MassimoLeaderPD @giuslit @Il_Vi… - Il_Collo : @_DAGOSPIA_ Ed anche basta con il cliché trito e ritrito del 'LÌ C’È UN SISTEMA CHE LI TUTELA E PENSA A LORO E NON… - valy_s : RT @LupodiBrughiera: @semeraro_g @ValeMameli @RenatoSouvarine @CCKKI @M_Montigiani @Michele_Arnese @valy_s @MassimoLeaderPD @giuslit @Il_Vi… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è sistema Supermicro è la prima azienda a commercializzare un server 1U certificato NEBS di livello 3 - Offre 2.560 nuclei NVIDIA GPU per la massima innovazione nel settore VR e AI 5G Edge Fortune Italia