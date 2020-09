Xbox Series X/S non saranno le ultime console di Microsoft nonostante la crescita del cloud gaming (Di lunedì 28 settembre 2020) Il boss di Xbox Phil Spencer ha confermato che Microsoft sta pianificando più hardware console per il futuro, indipendentemente dalla crescita del cloud gaming.Il servizio cloud gaming di Microsoft, xcloud, è stato lanciato all'inizio di questo mese come parte dell'abbonamento Game Pass Ultimate da 14,99 dollari. Yahoo Finance ha chiesto a Phil Spencer di Xbox se questo investimento pesante nel cloud gaming potrebbe vedere la prossima generazione di console diventare l'ultima, e il dirigente ha risposto che Xbox sta "assolutamente" pianificando un ulteriore hardware.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) Il boss diPhil Spencer ha confermato chesta pianificando più hardwareper il futuro, indipendentemente dalladel.Il serviziodi, x, è stato lanciato all'inizio di questo mese come parte dell'abbonamento Game Pass Ultimate da 14,99 dollari. Yahoo Finance ha chiesto a Phil Spencer dise questo investimento pesante nelpotrebbe vedere la prossima generazione didiventare l'ultima, e il dirigente ha risposto chesta "assolutamente" pianificando un ulteriore hardware.Leggi altro...

