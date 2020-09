Tridico non ci pensa proprio a mollare la poltrona Inps. “Aumento stipendio? Nulla da chiarire” (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Pasquale Tridico proprio non ci pensa a mollare la poltrona. Nel mirino da mesi per la gestione fallimentare della previdenza pubblica, il presidente dell’Inps è al centro di una nuova bufera per via dell’aumento di stipendio ma ribadisce che non intende dimettersi. Sull’aumento di stipendio da 62 mila a 150 mila euro lordi non c’è Nulla da chiarire, “ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell’Inps“, commenta Tridico. Per il numero uno dell’Inps quindi non c’è alcun caso su cui discutere. Tridico: “Non c’è mai stata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Pasqualenon cila. Nel mirino da mesi per la gestione fallimentare della previdenza pubblica, il presidente dell’è al centro di una nuova bufera per via dell’aumento dima ribadisce che non intende dimettersi. Sull’aumento dida 62 mila a 150 mila euro lordi non c’èda chiarire, “ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell’“, commenta. Per il numero uno dell’quindi non c’è alcun caso su cui discutere.: “Non c’è mai stata ...

