Renato Zero a Techetechetè il 28 settembre con Giorgio Panariello e Loretta Goggi (Di lunedì 28 settembre 2020) Renato Zero a Techetechetè il 28 settembre e alla vigilia del suo 70° compleanno. Lo speciale andrà in onda a cominciare dalle 23,35 e sarà diviso con altri due numeri uno: Loretta Goggi e Giorgio Panariello. I festeggiamenti per Loretta Goggi e Giorgio Panariello sono iniziati durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, con un video riepilogativo della sua carriera che è iniziata fin da giovanissima nel cinema e nel teatro. Il programma in onda il 28 settembre ripercorrerà tutti i momenti più importanti della sua carriera fin dagli esordi, con i filmati estratti dalle teche Rai che sono sempre una fonte inesauribile di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)a Techetechetè il 28e alla vigilia del suo 70° compleanno. Lo speciale andrà in onda a cominciare dalle 23,35 e sarà diviso con altri due numeri uno:. I festeggiamenti persono iniziati durante l’ultima puntata di Tale e Quale Show, con un video riepilogativo della sua carriera che è iniziata fin da giovanissima nel cinema e nel teatro. Il programma in onda il 28ripercorrerà tutti i momenti più importanti della sua carriera fin dagli esordi, con i filmati estratti dalle teche Rai che sono sempre una fonte inesauribile di ...

Ultime Notizie dalla rete : Renato Zero Renato Zero, 70 anni e nuove sfide all'orizzonte Agenzia ANSA Renato Zero, ”Il Carrozzone” come metafora della vita

Renato Zero, Il Carrozzone: per i suoi settantanni, l'analisi di una delle sue migliori interpretazioni fra caducità del tempo, morte e beffe della vita.

