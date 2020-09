Pd | Casillo fuori dalla giunta avverte | “De Luca la partita non è chiusa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “No, lanon è chiusa. Ho detto al presidente Deche non sono favorevole alle dimissioni”. Il consigliere regionale Pd Mariovarca la porta della sala dell’hotel Ramada dove in queste ore si sta tenendo la Direzione provinciale Pd. Poche ore prima il Governatore ha varato la squadra regionale. Mister 42mila voti è. Non ha alcuna intenzione di dimettersi da consigliere regionale per diventare assessore. Ma lo sceriffo non cede – o l’uno o l’altro – e annuncia a tempi record la sua. E’ braccio di ferro tra il Governatore e il capobastone di Ercolano che non ha alcuna intenzione né di arretrare, né di non far pesare quel boom di consensi che ha sul ...