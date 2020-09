Non possiamo (per ora) mettere Battiato in un museo (Di lunedì 28 settembre 2020) Franco Battiato purtroppo sta poco bene (l’ha confermato l’anno scorso al Corriere della Sera il manager Francesco Cattini) e alcuni ammiratori del musicista auspicano la trasformazione in museo della sua villa sulle pendici dell’Etna. Anche io sono convinto dell’impronta lasciata da Battiato nella musica leggera italiana, ma toccherà alla storia verificare la nostra opinione di contemporanei.In attesa che la cronaca diventi storia, cosa fare? Trasformare in musei le case di tutti i cantanti di successo, fino a quando il tempo emetterà il verdetto sui meritevoli di lunga memoria? Le risorse economiche che la nostra società destina alla cultura sono limitate: come impiegarle? Meglio aprire altri musei o aumentare il numero di borse di studio per i musicisti giovani? Meglio imbalsamare il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Francopurtroppo sta poco bene (l’ha confermato l’anno scorso al Corriere della Sera il manager Francesco Cattini) e alcuni ammiratori del musicista auspicano la trasformazione indella sua villa sulle pendici dell’Etna. Anche io sono convinto dell’impronta lasciata danella musica leggera italiana, ma toccherà alla storia verificare la nostra opinione di contemporanei.In attesa che la cronaca diventi storia, cosa fare? Trasformare in musei le case di tutti i cantanti di successo, fino a quando il tempo emetterà il verdetto sui meritevoli di lunga memoria? Le risorse economiche che la nostra società destina alla cultura sono limitate: come impiegarle? Meglio aprire altri musei o aumentare il numero di borse di studio per i musicisti giovani? Meglio imbalsamare il ...

