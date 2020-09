LIVE Non è La D’Urso: Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti per un conto non saldato (Di lunedì 28 settembre 2020) Da essere attaccato ad attaccare le opinioniste il passo è breve se ti trovi da Barbara D’Urso. Sì, perché è capitato proprio questo a LIVE Non è La D’Urso nella puntata del 27 settembre 2020 quando, davanti alle cinque “agguerritissime” sfere ci si è messo Federico Fashion Style: il parrucchiere dei VIP e volto protagonista del docu-reality di Real Time Il Salone delle Meraviglie. Tutto parte dalla recente multa che Federico Fashion Style ha dovuto pagare in quanto in uno dei suoi centri non aveva esposto chiaramente i prezzi per i suoi trattamenti. Da qui, LIVE Non è La D’Urso ha costruito un match con cinque “sferate” donne ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 settembre 2020) Da essereto adre le opinioniste il passo è breve se ti trovi da Barbara D’Urso. Sì, perché è capitato proprio questo aNon è La D’Urso nella puntata del 27 settembre 2020 quando, davanti alle cinque “agguerritissime” sfere ci si è messo: il parrucchiere dei VIP e volto protagonista del docu-reality di Real Time Il Salone delle Meraviglie. Tutto parte dalla recente multa cheha dovuto pagare in quanto in uno dei suoi centri non aveva esposto chiaramente i prezzi per i suoi trattamenti. Da qui,Non è La D’Urso ha costruito un match con cinque “sferate” donne ...

