Inter, filo diretto con il Parma. Conte vede Darmian e pensa a Gervinho (Di lunedì 28 settembre 2020) L'Inter accelera per regalare ad Antonio Conte gli ultimi rinforzi. Tra oggi e domani l'allenatore salentino avrà a disposizione Darmian. E a sorpresa non è stato l'unico giocatore di cui si è parlato nei discorsi con il Parma. Infatti, nel dialogo tra i nerazzurri e gli emiliani è entrato anche il nome di Gervinho (l'ivoriano ha superato le 13o presenze in Serie A con le maglie di Roma e Parma andando a segno 35 volte), che i gialloblù vogliono cedere: ipotesi di mercato che sembra legata però alla cessione in prestito di Andrea Pinamonti, appena rientrato dal Genoa.

L’Inter accelera per regalare ad Antonio Conte gli ultimi rinforzi. Tra oggi e domani l’allenatore salentino avrà a disposizione Darmian. E a sorpresa non è stato l’unico giocatore di cui si è parlato ...

