GF Vip 5 | Soleil Sorge conferma | “L’ex di Tommaso voleva inscenare un’aggressione”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 settembre 2020) Qualche giorno fa, Dayane Mello ha fatto una clamorosa dichiarazione al Grande Fratello Vip sull’ex fidanzato diZorzi. In sostanza, la showgirl brasiliana ha spiegato di aver saputo dache Iconize si sarebbe dato un pugno da solo per simulare un’aggressione omofoba. Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha spiegato come stanno le cose a Barbara d’Urso. Grande Fratello Vip, l’ex di Zorzi si è picchiato da solo? Sta facendo molto discutere l’ultima notizia riguardante il fidanzato diZorzi, il quale potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip a breve. Sì perché stando alle parole di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, che ...