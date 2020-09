‘Gf Vip 5’ | Paolo Brosio in ospedale affetto da Coronavirus | “Ancora un altro tampone e poi forse ci vediamo | Vipponi!”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 28 settembre 2020)doveva fare il suo ingresso nella Casa come concorrente ufficiale della quinta edizione del Grande Fratello Vip insieme a tutti gli altri gieffini nel corso della seconda puntata del reality ma nelle scorse settimane era stato Alfonso Signorini a far sapere chenon sarebbe entrato nella Casa per motivi di salute, senza specificare. Nelle scorse ore però è stato lo stessoa dire la sua a riguardo su Facebook e ha spiegato tramite un lungo post di essere risultato positivo al Covid-19 anche se, dopo vari tamponi positivi è arrivato finalmente il responso negativo che aspettava e l’esito è stato comunicato proprio nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno: Oggi compio 64 anni da solo innel reparto isolato ...