Emergenza Covid-19, un rimprovero perché non indossavano la mascherina scatena una maxi-rissa all'ipercoop (Di lunedì 28 settembre 2020) A denunciare l'accaduto è stato Francesco Iannone rappresentante del Cobas nazionale. Secondo quanto riferito dall'esponente del sindacato "nel tardo pomeriggio di domenica si è scatenata una maxi-rissa in un ipermercato di Crema (Cremona). Il video che abbiamo ricevuto dai lavoratori è spaventoso". Sembra che a scatenare il furioso litigio sia stato un rimprovero da parte di un dipendente della sicurezza dell'Ipercoop a due uomini che non indossavano, come è previsto, la mascherina. I due uomini in un primo momento sono usciti dal supermercato ma dopo qualche minuto sono tornati minacciando con un cric l'addetto alla sicurezza che poco prima gli aveva rimproverati. In pochi attimi si è ...

Storie di donne e Covid-19, protagoniste oggi a Milano, in occasione di un evento promosso da Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere). In prima linea nei giorni più duri ...

Dal 28 settembre sarà nuovamente attivo il servizio di assistenza telefonica di Counseling sociale della Asl di Viterbo a supporto delle persone e delle famiglie fragili. Il servizio era già stato ope ...

