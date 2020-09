E’ sempre «La Prova del Cuoco» (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici Se c’era una cosa chiara di questo nuovo mezzogiorno di Rai 1, era che La Prova del Cuoco sarebbe stata archiviata per sempre. Congedata, fatta fuori. Per il resto tanti dubbi, sul bosco, lo studio e la data di partenza, che sono stati fugati dalla prima puntata di E’ sempre Mezzogiorno andata in onda oggi annullando ogni certezza: La Prova del Cuoco è viva e lotta insieme ad Antonella Clerici, protagonista di un’ora e mezza di confusione e déjà vu. Il “nuovo” programma di Rai 1 fa a meno della gara tra cuochi, che era il cuore dello storico programma, ma ne eredita praticamente tutto il resto: i cuochi, le ricette, le chiacchiere in cucina, la zia Cri che è la nuova Anna Moroni e tanti dettagli che ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici Se c’era una cosa chiara di questo nuovo mezzogiorno di Rai 1, era che Ladelsarebbe stata archiviata per. Congedata, fatta fuori. Per il resto tanti dubbi, sul bosco, lo studio e la data di partenza, che sono stati fugati dalla prima puntata di E’Mezzogiorno andata in onda oggi annullando ogni certezza: Ladelè viva e lotta insieme ad Antonella Clerici, protagonista di un’ora e mezza di confusione e déjà vu. Il “nuovo” programma di Rai 1 fa a meno della gara tra cuochi, che era il cuore dello storico programma, ma ne eredita praticamente tutto il resto: i cuochi, le ricette, le chiacchiere in cucina, la zia Cri che è la nuova Anna Moroni e tanti dettagli che ...

