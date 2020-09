Domenica Live, Soleil Sorge confessa i dubbi sull'aggressione omofoba a Iconize (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni della Mello al Grande Fratello Vip, la replica dell'ex corteggiatrice su l'aggressione a Iconize. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo le dichiarazioni della Mello al Grande Fratello Vip, la replica dell'ex corteggiatrice su l'

CiulliLopomo : RT @IlContiAndrea: Studio fantastico, luci e fotografia perfetti. Non siamo all’effetto pugno in un occhio di Pomeriggio Cinque o Domenica… - nigritha_ : ecco Can pronto a esordire a Domenica Live da Barbarella: #CanYaman - LeylaMonanni81 : RT @IlContiAndrea: Studio fantastico, luci e fotografia perfetti. Non siamo all’effetto pugno in un occhio di Pomeriggio Cinque o Domenica… - IlContiAndrea : Studio fantastico, luci e fotografia perfetti. Non siamo all’effetto pugno in un occhio di Pomeriggio Cinque o Dome… - bavgio : ?? Domenica 4 Ottobre ore 21.00?? ??Special Live con Lorenzo Guirri, Parleremo del suo straordinario viaggio on The Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Live Domenica Live, ospiti e argomenti del 27 settembre 2020 TVBlog.it Ascolti tv, 'L'Allieva 3' parte a bomba e doppia Barbara d'Urso (battuta anche da Fazio)

Oltre 4 milioni di spettatori e il 19.5% di share per la prima puntata della nuova stagione. Ottimo il ritorno di Fazio su Rai3, 'Live - Non è la d'Urso' si ferma al 12% ...

Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3. Giletti parte piano su La7. I dati Auditel

Ascolti tv Auditel - L’Allieva 3 lancia Rai1 al successo. Live – Non è la D’Urso sfiora i due milioni. Uno Mattina in famiglia vola al 22,4% ...

Oltre 4 milioni di spettatori e il 19.5% di share per la prima puntata della nuova stagione. Ottimo il ritorno di Fazio su Rai3, 'Live - Non è la d'Urso' si ferma al 12% ...Ascolti tv Auditel - L’Allieva 3 lancia Rai1 al successo. Live – Non è la D’Urso sfiora i due milioni. Uno Mattina in famiglia vola al 22,4% ...