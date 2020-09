Covid, addio cassa integrazione per tutti: cosa cambia (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo aveva annunciato il ministro dell’Economia Gualtieri una decina di giorni fa, ora è certo: La cassa integrazione “per tutti” per sostenere le aziende nella crisi innescata dalla pandemia di coronavirus finirà col 2020. Dal 2021 non sarà più generalizzata e gratuita. “Escludo – aveva detto il titolare del Mef – che ci sia la cassa integrazione generalizzata e gratuita per tutti, già ora la stiamo superando”. Ci sarà, invece la cassa integrazione nella sua versione standard, spiega il ministro, e “qualche elemento specifico per sostenere i settori più in difficoltà”. Dunque le imprese potranno continuare a usare i normali ammortizzatori sociali ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Lo aveva annunciato il ministro dell’Economia Gualtieri una decina di giorni fa, ora è certo: La“per” per sostenere le aziende nella crisi innescata dalla pandemia di coronavirus finirà col 2020. Dal 2021 non sarà più generalizzata e gratuita. “Escludo – aveva detto il titolare del Mef – che ci sia lageneralizzata e gratuita per, già ora la stiamo superando”. Ci sarà, invece lanella sua versione standard, spiega il ministro, e “qualche elemento specifico per sostenere i settori più in difficoltà”. Dunque le imprese potranno continuare a usare i normali ammortizzatori sociali ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 set - Lavoro: sul reddito di cittadinanza un mese di alt per meta' dei beneficiari. Si chiude il 30 settembre la prima fase della misura introdotta nel 2019 ...

Roby Facchinetti: «Io e Red Canzian non accettammo l’addio di D’Orazio»

Roby Facchinetti, 76 anni di cui cinquanta da Pooh, cinque figli da tre donne e sei nipoti, ha composto 1.500 brani, ne ha incisi quattrocento. Fra questi, successi come Tanta voglia di lei, Pensiero, ...

