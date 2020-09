Aumentano i contagi, Lazio e Campania sotto osservazione. Ma niente lockdown totale (Di lunedì 28 settembre 2020) “Lazio e Campania sono sotto osservazione, ma non più di altre situazioni come il focolaio a La Spezia e quello che si sta sviluppando a Palermo”. La considerazione arriva dal Comitato tecnico scientifico poco dopo la diffusione del bollettino quotidiano della Protezione civile, che registra 1.494 nuovi casi di coronavirus in Italia. Tra le regioni, quella con il maggior numero di positivi è la Campania - oggi 295 -subito seguita dal Lazio - 211 -: le due regioni indicate da Walter Ricciardi, professore e consulente del Ministro della Salute, come “a rischio”, zone in cui “si sta perdendo il controllo”. Parole che hanno suscitato parecchio fastidio ma alle quali, dai palazzi delle Regioni, nessuno ha voluto replicare apertamente. Tanto ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) “sono, ma non più di altre situazioni come il focolaio a La Spezia e quello che si sta sviluppando a Palermo”. La considerazione arriva dal Comitato tecnico scientifico poco dopo la diffusione del bollettino quotidiano della Protezione civile, che registra 1.494 nuovi casi di coronavirus in Italia. Tra le regioni, quella con il maggior numero di positivi è la- oggi 295 -subito seguita dal- 211 -: le due regioni indicate da Walter Ricciardi, professore e consulente del Ministro della Salute, come “a rischio”, zone in cui “si sta perdendo il controllo”. Parole che hanno suscitato parecchio fastidio ma alle quali, dai palazzi delle Regioni, nessuno ha voluto replicare apertamente. Tanto ...

