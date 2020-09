App e imprese | così potrebbe cambiare il Reddito di Cittadinanza

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 settembre 2020) È da sempre uno dei cavalli battagli dell’M5S. Nei mesi di pandemia si è rivelato uno strumento indispensabile nel fornirealle fasce di popolazione più esposte agli effetti della pandemia. Eppure ildinon smette di fomentare critiche da parte dei suoi detrattori e da chi continua a identificarlo come un “mero strumento di assistenzialismo”. E dopo la débâcle elettorale pentastellata, e la promessa abolizione di “Quota 100”, il tema è tornato di attualità. E Conte si è affrettato a dire che il, per come lo conosciamo oggi,. LEGGI ANCHE: Conte mette nel mirino anche ildie critica il ...