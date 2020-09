Alena Seredova retroscena dolorosi sul parto | «Non è andato benissimo | mi sono spaventata»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 settembre 2020)oggi: radiosa a Verissimo, si è commossa parlando della sua vita privata e dei figli. Neo mamma dallo scorso maggio, a Silvia Toffanin ha rivelato particolari inediti e. «Ilnon è. Continuavo a chiedere ‘Dov’è mia figlia?‘». Così l’ex modella ceca nonché ex moglie di Luigi Buffon a proposito della nascita della sua bambina. Mamma per la terza volta, a 42 anni ha raccontato la sua esperienza in televisione.difficile: rivelazioni inedite a Verissimo Durante il lockdown è arrivata la piccola Vivienne Charlotte, nata dall’amore con Alessandro Nasi. «I miei figli hanno reagito in ...