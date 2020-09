Simeone: «A Suarez ho chiesto di fare quel che sa» – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luis Suarez dopo la vittoria contro il Granada Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luis Suarez, autore di una doppietta contro il Granada. Le sue parole. «Gli ho chiesto di fare tutto quello che è in grado di fare, ovvero giocare per la squadra. Non gli chiedo i due gol, ma l’assist a Llorente e i movimenti nelle combinazioni di squadra». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Diego, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luisdopo la vittoria contro il Granada Diego, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luis, autore di una doppietta contro il Granada. Le sue parole. «Gli hodituttolo che è in grado di, ovvero giocare per la squadra. Non gli chiedo i due gol, ma l’assist a Llorente e i movimenti nelle combinazioni di squadra». Leggi su Calcionews24.com

Media7Officiel : Mercato | Mercato – Barcelone : Diego Simeone en rajoute une couche sur Luis Suarez ! - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? La 'prima' di #Suarez all'#Atletico, due gol in 20 minuti La squadra di #Simeone travolge il #Granada 6-1 ?? https://t.co… - RaiSport : ?? La 'prima' di #Suarez all'#Atletico, due gol in 20 minuti La squadra di #Simeone travolge il #Granada 6-1 ??… - djkmia : Simeone + Diego Costa + Suarez = 300 Gladiators - salvooo75 : Solo uno scappato di casa come Bartomeu poteva regalare Suarez a Simeone!! -

Ultime Notizie dalla rete : Simeone Suarez Simeone: "Suarez, che numeri! Qui per farci crescere ancora" Corriere dello Sport.it Simeone: «A Suarez ho chiesto di fare quel che sa» – VIDEO

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luis Suarez, autore di una doppietta contro il Granada. Le sue parole. «Gli ho chiesto di fare tutto quello che è in grado di fare, ovvero gi ...

Liga, per Suarez esordio con doppietta: l’Atletico Madrid travolge il Granada 6-1

MADRID – Una prima da ricordare. Luis Suarez si presenta all’Atletico Madrid con una doppietta. L’ex bomber del Barcellona infatti, per nulla distratto dalle indagini di Perugia sul suo esame di itali ...

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato di Luis Suarez, autore di una doppietta contro il Granada. Le sue parole. «Gli ho chiesto di fare tutto quello che è in grado di fare, ovvero gi ...MADRID – Una prima da ricordare. Luis Suarez si presenta all’Atletico Madrid con una doppietta. L’ex bomber del Barcellona infatti, per nulla distratto dalle indagini di Perugia sul suo esame di itali ...