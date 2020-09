Serie A seconda giornata seconda sconfitta del Crotone con un Milan ben organizzato in ogni reparto. Crotone distratto in difesa e assente in attacco. Pitagorici bene nella prima mezzora (Di domenica 27 settembre 2020) Crotone 0 Milan 2 Marcatori: Kessie ( R ), Diaz Crotone (3-5-2): Cordaz, Mallagan, Marrone, Golemic, Pereira (Vulic), Cigarini, Zanellato (Eduardo), Messias, Molina (Rispoli), Dragus (Reca), Simy. All. Stroppa Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie’, Tonali (Bennacer), Brahim Diaz (Krunic), Calhanoglo (Leao), Saelemaekers (Castillejo), Rebic (Colombo). All. Pioli Arbitro:Luca Pairetto di Nichelino Ass. Galetto – Zingarelli Quarto giudice: Giovanni Ayroldi di Molfetta Addetti Var: Mariani – Costanzo Ammoniti: Gabbia, Hernandez Angoli: 5 a 3 per il Milan Recupero: 1 e 4 Minuti Le difficoltà della vigilia che avrebbe reso ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 27 settembre 2020)2 Marcatori: Kessie ( R ), Diaz(3-5-2): Cordaz, Mallagan, Marrone, Golemic, Pereira (Vulic), Cigarini, Zato (Eduardo), Messias, Molina (Rispoli), Dragus (Reca), Simy. All. Stroppa(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, kjaer, Gabbia, Hernandez, Kessie’, Tonali (Bennacer), Brahim Diaz (Krunic), Calhanoglo (Leao), Saelemaekers (Castillejo), Rebic (Colombo). All. Pioli Arbitro:Luca Pairetto di Nichelino Ass. Galetto – Zingarelli Quarto giudice: Giovanni Ayroldi di Molfetta Addetti Var: Mariani – Costanzo Ammoniti: Gabbia, Hernandez Angoli: 5 a 3 per ilRecupero: 1 e 4 Minuti Le difficoltà della vigilia che avrebbe reso ...

Le immagini salienti della vittoria interna del Verona contro l'Udinese nella seconda giornata del campionato di Serie A. Decisiva una rete del neoacquisto gialloblù Andrea Favilli, ex attaccante dell

NICOLA ZUCCARO - Vittoria esterna del Monopoli che, nella prima giornata del Girone C della Serie C 2020-21, passa sul campo della Juve Stabia. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete, sigla

