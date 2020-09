Serie A, Cristiano Ronaldo salva la Juve: con la Roma è 2-2 in rimonta, espulso Rabiot (Di domenica 27 settembre 2020) Cristiano Ronaldo corre in soccorso di Andrea Pirlo, salvandolo dalla prima sconfitta sulla panchina della Juventus. Una doppietta del portoghese ha evitato il peggio per i bianconeri, che contro una Roma molto interessante - e con Dzeko in campo - ad un certo punto si sono ritrovati sotto di un gol e di un uomo. Colpa per il rosso sventolato in faccia a Rabiot, punito col secondo giallo per un fallo evidente che ha fermato la ripartenza dei giallorossi. I quali erano passati in vantaggio grazie ad un tocco di mano in area proprio del francese: sul dischetto si è presentato Veretout, che ha siglato l'1-0. Il pareggio della Juve è arrivato sempre su rigore: stavolta il fallo di mano è stato commesso dall'altro lato e Ronaldo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020)corre in soccorso di Andrea Pirlo,ndolo dalla prima sconfitta sulla panchina dellantus. Una doppietta del portoghese ha evitato il peggio per i bianconeri, che contro unamolto interessante - e con Dzeko in campo - ad un certo punto si sono ritrovati sotto di un gol e di un uomo. Colpa per il rosso sventolato in faccia a, punito col secondo giallo per un fallo evidente che ha fermato la ripartenza dei giallorossi. I quali erano passati in vantaggio grazie ad un tocco di mano in area proprio del francese: sul dischetto si è presentato Veretout, che ha siglato l'1-0. Il pareggio dellaè arrivato sempre su rigore: stavolta il fallo di mano è stato commesso dall'altro lato eha ...

Gazzetta_it : Gol! Roma - Juventus 2-2, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - tancredipalmeri : Morata e Vidal nella top10 più pagati in Serie A 1. Cristiano 31m€ 2. De Ligt 12 3. Alexis Sanchez 10 4. Rabiot 9… - VBETnews : ????| Serie A| AS Roma 2-2 Juventus Full Time: Jordan Veretout 31' (P), 45' Cristiano Ronaldo 44' (P), 69'… - watch1outch : @juventusfc @Cristiano @officialpes L'ho detto prima e lo ripeto: senza Ronaldo saremmo in serie C. - sportface2016 : VIDEO #RomaJuve | #Ronaldo a segno di testa -