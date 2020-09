Roma-Juventus 2-2, doppio Veretout e doppio Ronaldo: in 10 i bianconeri tengono (Di domenica 27 settembre 2020) La squadra di Pirlo costretta per due volte a inseguire, trova il pareggio dopo l'espulsione di Rabiot. Un palo per Dzeko Leggi su corriere (Di domenica 27 settembre 2020) La squadra di Pirlo costretta per due volte a inseguire, trova il pareggio dopo l'espulsione di Rabiot. Un palo per Dzeko

juventusfc : KICK-OFF! SI COMINCIA! Un solo obiettivo, raggiungiamolo insieme! FORZA JUVE, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Un'ottima settimana di lavoro in vista di #RomaJuve ??? Le parole di Mister @Pirlo_official ???… - juventusfc : Quello che c'è da sapere su #RomaJuve è qui ?? - MarcoLe86931402 : RT @edcguitar: 26.9.2020 Roma-Juventus 2-2 — Sullo 0-0 viene assegnato alla Roma un rigore per tocco di mano di Rabiot: la decisione è sacr… - andreaermejo75 : RT @AliprandiJacopo: ??La Roma trova il suo primo punto in campionato contro la Juventus di Pirlo. All’Olimpio finisce 2 a 2. Punto guadag… -