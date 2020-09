Roma Juve 2-2: cronaca e tabellino del match dell’Olimpico (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Roma e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio “Olimpico”, Roma e Juve si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi Roma Juve 2-2 MOVIOLA 90′ 3 minuti di recupero – Si giocherà fino al 93′ 69′ Gol di Ronaldo – Cross di Douglas Costa con Ronaldo che salta e di testa spiazza Mirante 62′ Doppio giallo per Rabiot – Fallo di Rabiot su Mkhitaryan, doppio giallo per il francese: Juve in 10 56′ Palo di Dzeko – Spinazzola la mette in mezzo per Dzeko, che si libera di Cuadrado e prova il tiro a tu per tu con Szczesny: ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio Olimpico la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo Stadio “Olimpico”,si affrontano nelvalido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi2-2 MOVIOLA 90′ 3 minuti di recupero – Si giocherà fino al 93′ 69′ Gol di Ronaldo – Cross di Douglas Costa con Ronaldo che salta e di testa spiazza Mirante 62′ Doppio giallo per Rabiot – Fallo di Rabiot su Mkhitaryan, doppio giallo per il francese:in 10 56′ Palo di Dzeko – Spinazzola la mette in mezzo per Dzeko, che si libera di Cuadrado e prova il tiro a tu per tu con Szczesny: ...

