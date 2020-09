Ricetta dorayaki | ingredienti | preparazione e consigli

Leggi su giornal

(Di domenica 27 settembre 2020) Lache vi proponiamo oggi è quella dei, delle golose frittelline, realizzabili anche in versione mini, che ricordano molto i pancakes americani, ma vengono preparati senza l’aggiunta di grassi e farciti come se fossero un panino. In Giappone si usa servirli ripieni di una salsa dolce a base di fagioli azuki. Noi abbiamo optato per una farcitura a base di crema di nocciole.per 12(6 dopo averli farciti) Acqua 180 g Farina 00 240 g Zucchero a velo 150 g Uova 2 Lievito in polvere per dolci 3 g Miele 20 g Per ungere la padella: Olio di semi q.b.Per preparare iper prima cosa versate la farina in una ciotola, poi unite lo ...