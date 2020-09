Referendum: Prodi, 'sempre più convinto del No, serve riforma elettorale' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Adesso sono sempre più convinto che sarebbe stato meglio se" al Referendum "avesse vinto il No. Quello che mi fa paura è che il Sì tranquillizzi tutti che le riforme sono state fatte diminuendo il numero dei parlamentari, questo era ed è la mia paura. Io ero d'accordo nel diminuire il numero dei parlamentari, questo è l'aspetto finale di una riforma, l'importante è la stabilità, l'importante è la riforma elettorale". Lo ha affermato Romano Prodi, ospite di 'In mezz'ora in più' di Lucia Annunziata su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Adesso sonoche sarebbe stato meglio se" al"avesse vinto il No. Quello che mi fa paura è che il Sì tranquillizzi tutti che le riforme sono state fatte diminuendo il numero dei parlamentari, questo era ed è la mia paura. Io ero d'accordo nel diminuire il numero dei parlamentari, questo è l'aspetto finale di una, l'importante è la stabilità, l'importante è la". Lo ha affermato Romano, ospite di 'In mezz'ora in;' di Lucia Annunziata su Raitre.

