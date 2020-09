Pavia, bambina di 14 mesi in coma: trovate tracce di marijuana nelle urine (Di domenica 27 settembre 2020) Una bambina di 14 mesi è stata trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia per aver ingerito sostanze stupefacenti. È successo a Pavia, città a sud di Milano. Qui una bambina di 14 mesi nei giorni scorsi era stata trasportata d’urgenza presso il Policlinico San Matteo di Pavia. La bambina era in coma e … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Unadi 14è stata trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo diper aver ingerito sostanze stupefacenti. È successo a, città a sud di Milano. Qui unadi 14nei giorni scorsi era stata trasportata d’urgenza presso il Policlinico San Matteo di. Laera ine … L'articolo proviene da .

