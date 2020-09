Ostia | incredibile incidente | attraversa la rotonda con la Smart a tutta velocità | sradica due palme | distrugge l’auto e fugge a piedi

(Di domenica 27 settembre 2020)dai risvolti incredibili quello accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre, a, dove unaha preso lavelocità, provenendo dalla Litoranea. Ma, una volta entrato nel piazzale, complice il fondo bagnato, il guidatore ha perso il controllo della vettura e ha sbandato: invece di curvare è andato dritto ed è salito sull’area verde, hato duee semidistrutto l’auto, che dopo averto per intero lasi è fermata in mezzo alla strada. alla fine della corsa il conducente è sceso e ha abbandonato laForfour. E’ successo intorno alle ore 17:45. Sul posto sono intervenuti gli agenti del ...

