Napoli Genoa 1-0: goal di Lozano (Di domenica 27 settembre 2020) 9' goal di Lozano, cross di Mertens sul secondo palo, Lozano tira di prima Marchetti prova a respingere ma la ribattuta va in rete, è 1-0. - StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, ... Leggi su globalist (Di domenica 27 settembre 2020) 9'di, cross di Mertens sul secondo palo,tira di prima Marchetti prova a respingere ma la ribattuta va in rete, è 1-0. - StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - ferro31 : #napoligenoa 1°t. che sin quando ha visto in campo Insigne (speriamo sia nulla di grave) ha visto un Napoli ispirat… - ketial3 : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? -