Metro Roma: Castro Pretorio e Policlinico chiuse, pendolari infuriati (Di domenica 27 settembre 2020) A Roma chiudono le stazioni della Metropolitana di Castro Pretorio e Policlinico per la sostituzione delle scale mobili. L’ira dei pendolari sui social “Proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della Metropolitana. Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Achiudono le stazioni dellapolitana diper la sostituzione delle scale mobili. L’ira deisui social “Proseguono i lavori per la sostituzione di 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B dellapolitana. Si tratta di impianti arrivati a fine vita tecnica,… L'articolo Corriere Nazionale.

SkyTG24 : Nubifragio Roma, allagamenti e 3 stazioni metro chiuse. Tram in tilt - StruzzoSapiens : RT @MercurioPsi: #ATAC CHIUDONO per diversi mesi per sostituzione delle #scalemobili le seguenti STAZIONI #MetroB: ?? #CastroPretorio dal… - bimbadiric : @masterpanda1 no ma la metro a roma (come pure a milano immagino) alle 8 è una cosa assurda e il distanziamento è i… - sambuccoa : RT @Andrea0606061: La Roma di Virginia Raggi: dopo 4 mesi di lockdown totale e tutta l’estate aspettiamo la riapertura delle scuole per chi… - Roma_H_24 : Metro B, chiudono Castro Pretorio e Policlinico per lavori. Atac annuncia le date - -