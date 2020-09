La figuraccia di Grillo | tenta di vendere una pietra pomice e si fa cacciare da eBay video

(Di domenica 27 settembre 2020) “Gentile elevato Beppe, dopo aver esaminato le attività correlate al tuo account abbiamo deciso di sospenderlo…”. Il giochino, la provocazione, lo scherzo, è finito male. Chi doveva capire, e magari sorridere, lo ha cacciato, con una mail sferzante. Il suotivo diunadalle qualità miracolose, si fa per dire, si è rivelato un boomerang. L’elevato, come di autodefinisce il fondatore del M5S, si era iscritto alla piattaforma di shopping on line per, a mille euro, unaper “smerigliare il cervello dalla stupidità umana”. Manon ha gradito e gli ha sospeso l’account. L’annuncio della sospensione ...

Secolo d'Italia

Zingaretti, Conte premier e Di MaioAbusando di una frase retorica, se abbiamo visto che la Sparta del centrodestra piange l’occasione fallita in Puglia e la figuraccia in Campania, dobbiamo costatare ...Vito Crimi si conferma capace di imprese straordinarie. Prima convoca un'assemblea di parlamentari per discutere dell'esito nefasto delle Regionali, poi valuta di non presentarsi per evitare contestaz ...