Inter | enigma Skriniar | per Ausilio non è sul mercato Ma se arrivasse un' offerta…

FcInterNewsit : L'Inter si riscopre un marchio registrato. L'enigma Eriksen, l'acuto di Sanchez: la riflessione di Conte sul percor… - AlfonsoTax2 : Disfattistiiiii... #Eriksen lo vendono... #Conte non voleva... #Eriksen è un enigma... #Inter #Amala ???? - FraLauricella : @Sport_Mediaset #Graziani 'L'@Inter la vedo ancora un gradino sotto la @juventusfc. Ma gli darà filo da torcere pe… - alaimotmw : Cristian #Bucchi a @TuttoMercatoWeb : “#SerieA: ripresa atipica. Curioso di vedere il #Milan, può insidiare #Inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter enigma

Fcinternews.it

Ieri lo slovacco ha visto i compagni dalla panchina, per il diesse non è sul mercato ma Conte ha affermato che se arrivasse un’offerta forse verrebbe presa in considerazione ...Resta un enigma il futuro di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano poche settimane fa era stato messo alla porta dal Barcellona, e si era immediatamente mosso allacciando i contatti con la Juventus, ta ...