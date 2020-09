Gabriel Garko fa coming out e poi dice “Non metterò i tacchi” (Di domenica 27 settembre 2020) Gabriel Garko ha deciso che era l’ora che la verità venisse fuori e, nonostante la sua vita privata riguarda solo lui, era comunque stanco di mentire e di sentire sul suo conto solo pettegolezzi e così, ha preso il coraggio a due mani , è entrato nella Casa del Grande Fratello e ha parlato con Adua , quella che per anni hanno fatto credere fosse la sua fidanzata e le ha letto una lettera dal contenuto molto forte ma con un solo messaggio molto chiaro: la verità deve sempre trionfare. Le reazioni dopo il coming out di Gabriel Garko. Il momento tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco è stato molto toccante ed è arrivata ai telespettatori la fatica di Garko nel mettersi così a ... Leggi su baritalianews (Di domenica 27 settembre 2020)ha deciso che era l’ora che la verità venisse fuori e, nonostante la sua vita privata riguarda solo lui, era comunque stanco di mentire e di sentire sul suo conto solo pettegolezzi e così, ha preso il coraggio a due mani , è entrato nella Casa del Grande Fratello e ha parlato con Adua , quella che per anni hanno fatto credere fosse la sua fidanzata e le ha letto una lettera dal contenuto molto forte ma con un solo messaggio molto chiaro: la verità deve sempre trionfare. Le reazioni dopo ilout di. Il momento trae Adua Del Vesco è stato molto toccante ed è arrivata ai telespettatori la fatica dinel mettersi così a ...

