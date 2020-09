Egitto | repressione senza fine | Patrick Zaky resterà ancora in carcere

(Di domenica 27 settembre 2020) Un'altra beffa in un paese che non rispetta i diritti umani con la complicità dei grandi del mondo:Georgeresterà inalmeno fino al 7 ottobre. Lo ha riferito la sua legale, Hoda ...

globalistIT : - TessereCulture : RT @cstn84: #Egitto Decine di altri arresti stamattina. Molti sono stati prelevati dalle loro case. La repressione fa seguito alle protes… - anubidal : RT @cstn84: #Egitto Decine di altri arresti stamattina. Molti sono stati prelevati dalle loro case. La repressione fa seguito alle protes… - EREpifania : RT @cstn84: #Egitto Decine di altri arresti stamattina. Molti sono stati prelevati dalle loro case. La repressione fa seguito alle protes… - kikiejiji : RT @cstn84: #Egitto Decine di altri arresti stamattina. Molti sono stati prelevati dalle loro case. La repressione fa seguito alle protes… -

Ultime Notizie dalla rete : Egitto repressione

Globalist.it

La sua legale, Hoda Nasrallah, ha ha sintetizzato l'esito dell'udienza che si è svolta sul prolungamento della custodia cautelare per lo studente egiziano: in cella almeno fino al 7 ottobre ...Almeno un manifestante è stato ucciso venerdì in Egitto dopo che migliaia di persone hanno sfidato una repressione della polizia per manifestare contro il governo di Abdel Fattah al-Sisi. Le proteste ...