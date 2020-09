Calciomercato Napoli, lo Spezia aspetta ancora Fernando Llorente (Di lunedì 28 settembre 2020) Fernando Llorente continua ad essere accostato allo Spezia. I liguri avevano cercato lo spagnolo che aveva però espresso tutte le sue perplessità, quasi respingendo al mittente la proposta. Lo Spezia può arrivare a un biennale con base di almeno 2,5 milioni più bonus. Il giocatore, che ha anche altre offerte, adesso ci sta pensando davvero, ha dato un’apertura e lo Spezia può sperare. Vincenzo Italiano, allenatore della squadra neopromossa, aspetta dunque un sussulto dal mercato. Serve un attaccante alla sua squadra, tra i possibili candidati il centravanti del Napoli è il profilo migliore. “Non importa se arriverà una punta di 18 o 35 anni, ma è importante che abbia una mentalità giusta. Il suo, ... Leggi su calciomercato.napoli (Di lunedì 28 settembre 2020)continua ad essere accostato allo. I liguri avevano cercato lo spagnolo che aveva però espresso tutte le sue perplessità, quasi respingendo al mittente la proposta. Lopuò arrivare a un biennale con base di almeno 2,5 milioni più bonus. Il giocatore, che ha anche altre offerte, adesso ci sta pensando davvero, ha dato un’apertura e lopuò sperare. Vincenzo Italiano, allenatore della squadra neopromossa,dunque un sussulto dal mercato. Serve un attaccante alla sua squadra, tra i possibili candidati il centravanti delè il profilo migliore. “Non importa se arriverà una punta di 18 o 35 anni, ma è importante che abbia una mentalità giusta. Il suo, ...

