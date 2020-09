Calciomercato Juventus, Llorente aspetta Paratici, ma non solo (Di domenica 27 settembre 2020) Corsa a due per il ruolo di vice-Morata? La Juventus sarebbe infatti da tempo alla ricerca di una seconda punta da affiancare all’appena arrivato attaccante spagnolo. Paratici avrebbe sondando il terreno per vari profili relativamente economici, in grado di far rifiatare i titolari del pacchetto offensivo bianconero. Oltre al nome di Muriel, il quale sarebbe stato offerto dall’Atalanta, restano principalmente due le soluzioni che il direttore sportivo avrebbe studiato per accontentare Pirlo. I contatti per i due attaccanti in lizza sarebbero ormai iniziati da tempo, soprattutto per il favorito, ovvero Moise Kean. La resistenza dell’Everton tuttavia avrebbe fatto recuperare terreno a Fernando Llorente, ex punta della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 27 settembre 2020) Corsa a due per il ruolo di vice-Morata? Lasarebbe infatti da tempo alla ricerca di una seconda punta da affiancare all’appena arrivato attaccante spagnolo.avrebbe sondando il terreno per vari profili relativamente economici, in grado di far rifiatare i titolari del pacchetto offensivo bianconero. Oltre al nome di Muriel, il quale sarebbe stato offerto dall’Atalanta, restano principalmente due le soluzioni che il direttore sportivo avrebbe studiato per accontentare Pirlo. I contatti per i due attaccanti in lizza sarebbero ormai iniziati da tempo, soprattutto per il favorito, ovvero Moise Kean. La resistenza dell’Everton tuttavia avrebbe fatto recuperare terreno a Fernando, ex punta della Vecchia Signora. LEGGI ANCHE:, ...

