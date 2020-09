Ballando con le Stelle 2020: la coppia eliminata nella puntata di sabato 26 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) Ballando con le Stelle 2020, allo spareggio, Barbara Bouchet e Antonio Catalani “Holaf”. L’eliminato è… (VIDEO) Ballando con le Stelle ieri, sabato 26 settembre, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci che a fine puntata ha annunciato che sarebbe uscita una coppia, quella che ha preso meno voti tra la giuria e il pubblico. Dalla classifica i meno votati, da giuria e pubblico, sono stati Barbara Bouchet e Stefano Oradei, e Antonio Catalani (Holaf) e Tove Villfor. Le due coppie hanno ballato un ultimo ballo per convincere il pubblico da casa, che attraverso il voto sui social del programma ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 27 settembre 2020)con le, allo spareggio, Barbara Bouchet e Antonio Catalani “Holaf”. L’eliminato è… (VIDEO)con leieri,26, ha aperto le danze tra rinvii e casi di positività al covid ormai superati e nel passato. La nuova edizione vede alla conduzione sempre Milly Carlucci che a fineha annunciato che sarebbe uscita una, quella che ha preso meno voti tra la giuria e il pubblico. Dalla classifica i meno votati, da giuria e pubblico, sono stati Barbara Bouchet e Stefano Oradei, e Antonio Catalani (Holaf) e Tove Villfor. Le due coppie hanno ballato un ultimo ballo per convincere il pubblico da casa, che attraverso il voto sui social del programma ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #BarbaraBouchet e @StefanoOradei vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - MusicStarStaff : CS_Domenica In su Rai1 Mara Venier tra musica, cinema, fiction e Ballando con le stelle|In studio Lino Guanciale e… - woopyaires : Selvaggia Lucarelli mette il becco in tutto fomentando sterili polemiche! Incapace di autocritica, accende scontri… -