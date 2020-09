Alvino: Napoli-Genoa si giocherà regolarmente (Di domenica 27 settembre 2020) Napoli-Genoa sarà disputata come da programma, nonostante il violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio sulla città. Lo assicura su Twitter Carlo Alvino. Non ci sono problemi per la tenuta del terreno di gioco. Tutto regolare. #NapoliGenoa nonostante la pioggia la partita si giocherà regolarmente. Il terreno di gioco non presenta problemi di tenuta. #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@CarloAlvino) September 27, 2020 L'articolo Alvino: Napoli-Genoa si giocherà regolarmente ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020)sarà disputata come da programma, nonostante il violento nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio sulla città. Lo assicura su Twitter Carlo. Non ci sono problemi per la tenuta del terreno di gioco. Tutto regolare. #nonostante la pioggia la partita si giocherà. Il terreno di gioco non presenta problemi di tenuta. #ForzaSempre — Carlo(@Carlo) September 27, 2020 L'articolosi giocheràilsta.

