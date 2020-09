Spara alla compagna in strada e poi si toglie la vita a casa: omicidio-suicidio a Venaria (Di sabato 26 settembre 2020) Tutto è avvenuto in pochi minuti. L’assassino era in sedia a rotelle e ha colpito la donna in via Druento Leggi su lastampa (Di sabato 26 settembre 2020) Tutto è avvenuto in pochi minuti. L’assassino era in sedia a rotelle e ha colpito la donna in via Druento

LaStampa : Tutto è avvenuto in pochi minuti. L’assassino era in sedia a rotelle e ha colpito la donna in via Druento. - enrica_emme : RT @messveneto: Costretto alla sedia a rotelle, spara alla moglie e si uccide - messveneto : Costretto alla sedia a rotelle, spara alla moglie e si uccide - LaStampa : Costretto alla sedia a rotelle, spara alla moglie e si uccide - ValerioPece : Il prof. cattolico @MassimoFaggioli, che tuonava: 'Guai a chi tocca Enzo Bianchi' (sic), non perde un solo attimo.… -