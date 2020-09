Paganese, Erra: “A Catania in emergenza ma chi gioca al Cibali deve dare il massimo” (Di sabato 26 settembre 2020) A Catania senza cinque elementi della rosa per la Paganese. Lo sa bene il tecnico Alessandro Erra che dovrà rinunciare per infortunio al portiere Campani, ai difensori Mattia e Sirignano e l'attaccante Diop. Tranne il centrale difensivo nolano, gli altri tre già avevano saltato il test di sabato scorso contro la Salernitana per problemi accusati durante il ritiro. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con Erra che spera di averli a disposizione per la prossima gara interna contro la Ternana. Mancherà anche il capitano Scarpa, che sconta una giornata di squalifica.A Catania, -riporta ilmattino.it- quindi, tra i pali ci sarà Leonardo Fasan, mentre in attacco la Paganese si presenterà con i due giovani Isufaj e Guadagni. Per il resto, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 settembre 2020) Asenza cinque elementi della rosa per la. Lo sa bene il tecnico Alessandroche dovrà rinunciare per infortunio al portiere Campani, ai difensori Mattia e Sirignano e l'attaccante Diop. Tranne il centrale difensivo nolano, gli altri tre già avevano saltato il test di sabato scorso contro la Salernitana per problemi accusati durante il ritiro. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, conche spera di averli a disposizione per la prossima gara interna contro la Ternana. Mancherà anche il capitano Scarpa, che sconta una giornata di squalifica.A, -riporta ilmattino.it- quindi, tra i pali ci sarà Leonardo Fasan, mentre in attacco lasi presenterà con i due giovani Isufaj e Guadagni. Per il resto, ...

