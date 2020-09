Napoli-Genoa: torna Marchetti titolare in porta per Perin col Covid (Di sabato 26 settembre 2020) Prima le notizie: Federico Marchetti sarà il portiere titolare in Napoli-Genoa a causa della positività di Perin. Poi le domande, lecite: "Quel Marchetti? Da quant'è che non gioca?". Rispondono i ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 settembre 2020) Prima le notizie: Federicosarà il portiereina causa della positività di. Poi le domande, lecite: "Quel? Da quant'è che non gioca?". Rispondono i ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - SkySport : ULTIM'ORA Genoa, Mattia Perin positivo al Covid-19 Il portiere non convocato per la trasferta di Napoli #SkySport… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Perin positivo al Coronavirus: il portiere del Genoa salterà la trasferta di Napoli - app_syt : RT @neifatti: Perin positivo al Covid: salterà Napoli-Genoa - sportli26181512 : Napoli-Genoa, riapre il San Paolo ai tifosi: ecco a chi andranno i biglietti: Domani allo Stadio San Paolo di Fuori… -