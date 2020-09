Lockdown e violenza sulle donne (Di sabato 26 settembre 2020) Nina di Maio: “Uno studio del ministero dell’interno ha confrontato i dati dei tre cosiddetti “reati spia” -atti persecutori, violenze sessuali e maltrattamenti contro familiari e conviventi, – nel periodo 1°-31 marzo 2020, con quelli dell’analogo periodo del 2019. “Nel periodo 2020 – si legge nel documento – i valori assoluti, pur inferiori a quelli del 2019, mostrano una progressiva diminuzione nelle prime tre settimane, ed un lieve incremento nella quarta settimana (289) rispetto alla terza (278)”. Entrando nel dettaglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 26 settembre 2020) Nina di Maio: “Uno studio del ministero dell’interno ha confrontato i dati dei tre cosiddetti “reati spia” -atti persecutori, violenze sessuali e maltrattamenti contro familiari e conviventi, – nel periodo 1°-31 marzo 2020, con quelli dell’analogo periodo del 2019. “Nel periodo 2020 – si legge nel documento – i valori assoluti, pur inferiori a quelli del 2019, mostrano una progressiva diminuzione nelle prime tre settimane, ed un lieve incremento nella quarta settimana (289) rispetto alla terza (278)”. Entrando nel dettaglio … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

AGI - Al 31 agosto di quest’anno sono già 62 le donne uccise per mano di mariti o di partner respinti, in aumento del 15% rispetto alle vittime registrate nello stesso periodo dello scorso anno. I num ...

“Medea.. ha perso il centro” – il titolo dello spettacolo e la chiave di lettura che l’attrice Rossella Raimondi ha scelto per rileggere il mito della famosa protagonista della tragedia di Euripide e ...

