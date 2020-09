LIVE – Mondiali Imola 2020, prova in linea donne Elite: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di sabato 26 settembre 2020) La DIRETTA scritta della prova in linea donne Elite ai Mondiali di Imola 2020. Lungo il circuito che vede partenza e arrivo all’Autodromo 145 atlete sono attese al via della corsa che assegna la maglia iridata. La prova, lunga 143 km, si svolgerà su cinque giri dello stesso circuito che domani vedrà impegnati gli uomini. La campionessa in carica, l’olandese Van Vleuten, cerca di confermarsi ad otto giorni dalla frattura di un polso. Attenzione anche alla connazionale Van der Breggen, vincitrice della cronometro, mentre l’Italia punta su Elisa Longo Borghini. Sportface.it vi racconterà tutta la corsa fin dalla partenza, con aggiornamenti in tempo reale che non vi faranno perdere ... Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Lascritta dellainaidi. Lungo il circuito che vede partenza e arrivo all’Autodromo 145 atlete sono attese al via della corsa che assegna la maglia iridata. La, lunga 143 km, si svolgerà su cinque giri dello stesso circuito che domani vedrà impegnati gli uomini. La campionessa in carica, l’olandese Van Vleuten, cerca di confermarsi ad otto giorni dalla frattura di un polso. Attenzione anche alla connazionale Van der Breggen, vincitrice della cronometro, mentre l’Italia punta su Elisa Longo Borghini. Sportface.it vi racconterà tutta la corsa fin dalla partenza, conin tempo reale che non vi faranno perdere ...

